شكري: نأمل تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد واخراج القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – قال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن الكل يعترف بأن الموقف والإعلان الذي تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، عندما حدد الخط الأحمر “سرت- الجفرة”، كانت نقطة البداية التى فتحت المجال أمام الأشقاء في ليبيا إلى الاتجاه للحل السياسي ونبذ الصراع العسكري، وانخرطت الدولة المصرية فى معاونة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى هذا المسار السياسي بحسب قوله.

شكري أشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، وفقاً لصحيفة” اليوم السابع” إلى أن ما تم التوصل إليه يعد نقطة هامة.

وأعرب عن أمل بلاده أن يتم تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد لها، لتحقيق الاستقرار والعمل على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والانتهاء من مخاطر الإرهاب والالتزام القائم بعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل حتى يعبر الشعب الليبي عن إرادته لينتخب ممثليه حتى تنطلق الدولة الليبية في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر سوف تستمر فى رعاية هذا المسار، وتشجيع الليبيين لاتخاذ الخطوات اللازمة، متابعًا: “نتوقع أن يكون هناك احترام كامل للأمن القومي المصري وعدم السماح لأي تهديد للأراضي المصرية من الغرب”.

وبشأن التدخل التركي في ليبيا، قال : “نحن وضحنا موقفنا السياسي والقانوني منذ ترسيم الحدود، باعتبار أن القرارات التي أتت بحكومة الوفاق وهو اتفاق الصخيرات بحاجة إلى مراجعة قانونية، هذه الاتفاقيات لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب ، ولكن في هذه المرحلة نحن ننتظر قدوم المرحلة الانتقالية وتوليها السلطة لتحقيق الاستقرار وخدمة الشعب الليبي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية