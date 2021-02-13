“المنصوري” يكشف لـ218 عن عقبات متعمّدة ضد مشروع الدستور

أكد عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن العقبات التي ظهرت ضد مشروع الدستور كانت مُتعمّدة ومُعرقلة لبناء الدولة.

وأشار “المنصوري”، في تصريح لـ”218″، إلى أن محادثات الغردقة كانت صائبةً، في كثير من الجوانب، لكنهم فوجئوا بطلب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، بمنحه مهلة سبعة أشهر لإجراء الاستفتاء.

واستضافت مدينة الغردقة، مطلع هذا الشهر، مُحادثات دستورية بين الأطراف الليبية، لمدة ثلاثة أيام؛ لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات.

وبحثت الجولة الثالثة، مسألة إجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور ووضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية، المّقدرة بنحو عشرة أشهر؛ بغية الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد نهاية العام الجاري.

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