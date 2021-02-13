الليبية للاستثمار: لن نسمح بالمساس بثروة الأجيال القادمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل لن تسمح بالمساس بأصولها والتي تعد ثروة الأجيال القادمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول.

ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها بقرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفض طلب السلطات البلجكية السماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا لغرض استخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن قرار لجنة العقوبات يأتي تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه ومع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها وأنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية