السفير الأمريكي: من المهم الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وإجراء الإنتخابات بموعدها في 24 ديسمبر

ليبيا – في سلسلة من المكالمات الهاتفية هذا الأسبوع، هنأ السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، أعضاء المجلس الرئاسي المكلفين في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة: الرئيس المكلّف محمد يونس المنفي والعضوان المكلفان عبد الله اللافي وموسى الكوني.

المحادثات تناولت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في الوقت المحدّد لها في 24 ديسمبر.

وأشار نورلاند إلى أنّ السلطة التنفيذية المؤقتة الموّحدة الجديدة قد أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمّة نحو المصالحة – وهذه الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية