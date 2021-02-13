الليبية للاستثمار: لن نسمح بالمساس بالأصول الليبية في الخارج

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها لن تسمح بالمساس بأصولها في الخارج، معربة عن ترحيبها بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض طلب بلجيكا السماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا بهدف استخدامها في تسوية ديون جهات ليبية أخرى.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة جاءت تماشيا مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه مع جهود المؤسسة والإصلاحات التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، مؤكدة أنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية.

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