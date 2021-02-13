السني: طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية غير قانوني

قال مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إن لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي رفضت رسميًا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة لديها، وأقرت بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.

وأوضح السني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 لسنة 2011م بشأن ليبيا، هي الهند المكلفة منذ بداية العام الجاري، وليس ألمانيا التي انتهت عضويتها من المجلس نهاية 2020م، موضحا أن إقرار أي استثناء أو الموافقة على طلب مقدم للجنة يجب أن يحظى بإجماع أعضاء المجلس.

وأشار السني إلى أن أي طلب يقدم للجنة يتم تداوله خلال عشرة أيام من تقديمه والرجوع لفريق الخبراء، وإذا لم يحدث إجماع بالرفض أو القبول، يتم طلب مدة إضافية للتداول والتشاور، موضحا أنه في حالة الطلب البلجيكي، تم تقديمه يوم 2 فبراير الحالي لرئيس اللجنة “الهند”، وتقرر أمس بالإجماع على رفضه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24