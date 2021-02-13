الصهبي: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً إذا تعذر الاستفتاء على الدستور

قال صلاح الصهبي، عضو لجنة المسار الدستوري، إن نتائج عمل مسار الحوار الدستوري تمثلت في المضي في عملية الاستفتاء على الدستور كحق أصيل، وإذا تعذر المضي في الإستفتاء لأي سبب، ولم يصبح الدستور الدائم هو القاعدة للإنتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يكن جاهزاً قبل 24 ديسمبر 2021، تجرى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب وفقاً لمقترح فبراير الأصلي أي الإستحقاقان الإنتخابيان معاً في آن واحد دون تقديم إستحقاق وتأخير الأخر.

أضاف الصهبي عضو لجنة الدستور عن البرلمان لجنة “10+10” قائلا: “وتستكمل عملية الاستفتاء لاحقاً بشكل طبيعي أي بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر، وبدون أي تأخير في حق الشعب أختيار من يرأس الدولة ومن يمثله”.