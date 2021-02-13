رئيس مجلس التخطيط الوطني: بذلنا جهدا لنرى الخطوط الليبية في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد رئيس مجلس التخطيط الوطني احتيوش فرج احتيوش خلال تدشين أول طائرة لخط امعيتيقة بنينة أن المجلس بذل جهدا كي يرى الخطوط الليبية في بنغازي.

وقال الحرير “لا توجد لحظة أسعد من هذه اللحظة” مبينا أن “مجلس التخطيط الوطني بذل جهدا كي يرى الخطوط الليبية في بنغازي” مؤكدا أنه سيجري العمل في بنغازي وطرابلس لكي تتوحد الشركة التي ترمز للوطن ووحدته مبينا أنه جرى البدء بها للأنها تحمل أسم ليبيا

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية تسيير أول رحلة بين طرابلس وبنغازي الأربعاء، بعد توحيد الشركة التي انقسمت في السنوات الأخيرة بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وكان المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد اسباقة، أعلن في 27 يناير الماضي الاتفاق على توحيد عمل الشركة شرقا وغربا، على أن يتم البدء بتفعيل جدول رحلات موحد بين مدينتي بنغازي وطرابلس.

وتعمل في ليبيا خمس شركات طيران لنقل المسافرين داخليا وخارجيا هي الخطوط الإفريقية والليبية المملوكتين للدولة، بالإضافة إلى شركات خاصة هي البراق والأجنحة والعالمية للطيران، كما تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الإسعاف الطائر طائرات خاصة.