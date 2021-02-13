“شكري” يكشف أولويات مصر في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ليبيا؛ شكّل نقطة البداية، التي فتحت المجال للحلّ السياسيّ ونبذ الصراع العسكري في ليبيا.

وأوضح “شكري”، أن ما تمّ التوصل إليه يعدّ نقطةً مهمةً، وأن مصر تأمل تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المُحدّد لها، لتحقيق الاستقرار والعمل على خروج جميع القوات الأجنبية، والانتهاء من مخاطر الإرهاب والالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر المُقبل.

وبشأن التدخل التركي في ليبيا؛ أكد “شكري” أن موقف مصر كان واضحًا منذ ترسيم الحدود، وأن القرارات التي أتت بحكومة “الوفاق”، والصادرة عن “اتفاق الصخيرات”؛ في حاجة إلى مراجعة قانونية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات لم يُصدّق عليها مجلس النواب، ولكنّ القاهرة تنتظر المرحلة الانتقالية، وتوليها السلطة.

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