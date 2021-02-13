«بعيو»: احبطتني «اللامبالاة من كورونا» في لقاءات «المنفي» و«الدبيبة» 

وجه محمد بعيو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام انتقادا شديدا إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال عقد لقاءاتهما المختلفة.

وحذر «بعيو»، عبر منشور له بفيسبوك، من عدم اتخاذ الليبيين الإجراءات الاحترازية اللازمة في لقاءاتهم الإجتماعية المختلفة لعدم زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وقال «بعيو» ساخرا: «الليبيون اجتماعيون لهذا يجد فيروس كورونا عندهم أفضل مكان وأطيب مقام هُم المُضيف الأفضل وهو الضيف المفضل».

وأضاف «كلما التقت طائفةٌ منهم لاقى كثيرون منهم حتفهم أقول هذا وأنا أشاهد اللامبالاة الوقائية في استقبالات المنفي والدبيبة فأصاب بالإحباط».