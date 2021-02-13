ليبيا

المغرب / بوابة افريقيا الاخبارية |

13 February, 2021

بحسب ما أعلنته البعثة الأممية في ليبيا ، تباحث مساء أمس الجمعة، وزير الشؤون الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش ، في في إطار سلسلة مشاورات يجريها، المبعوث الأممي، منذ يومين، مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي.

وأوضحت البعثة، في بيان، أن كوبيش أجرى، في هذا الإطار، اتصالات مع وزراء خارجية العديد من الدول، منها، على الخصوص، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وتونس، ومصر، ومسؤولين بمنظمات دولية، مثل حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذا مع عدد من المبعوثين والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف.

وذكر بأن المسؤول الأممي واصل اتصالاته التمهيدية مع الفرقاء الليبيين، مشيدا بعملهم لتحقيق التقدم في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.