السلاك: من الأفضل إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وترك الدستور بعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة

ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم حكومة الوفاق، إن الطريق حتى الآن غير ممهد بشكل كامل لإجراء الاستفتاء على الدستور.

السلاك لفت في تصريح لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن الوقت ضيق بشكل كبير، في حين أن الاستفتاء على الدستور قد يحتاج إلى نحو 7 أشهر، مع احتمالية رفضه وإعادته للهيئة التأسيسية للدستور، وهو ما يحتاج على شهر إضافي.

ورأى أنه من الأفضل أن يتم إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية، وأن يترك الدستور ما بعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة

وأشار إلى احتمالية التوافق على قاعدة دستورية من 52 مادة لإجراء الانتخابان التشريعية والرئاسية، على أن يتم كتابة الدستور عقب انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية