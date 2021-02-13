بيان ثلاثي يُشدّد على ضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا

أصدر وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، بيانًا، رحّبوا فيه بالاتفاق على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.

وخلال لقاء جمعهم في أثينا؛ اعتبر وزراء الدول الثلاث، الاتفاق السياسي إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع، في ديسمبر المقبل.

وشدّد وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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