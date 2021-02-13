نشرة الصيد البحرية تحذر من الرياح على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته البحرية، اليوم السبت، من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

ففي الساحل من رأس أجدير إلى سرت– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة ، وغدا على زوارة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجياً اليوم إلى شمالية غربية سرعتها مـا بـين 05 و20 عقدة وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 مترا وغدا ما بين 1.50 و3.00 مترا، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب ظهر الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، درجة حرارة سطح البحر بين 16 و17 درجة، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة غدا بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، فالرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول غدا إلى شمالية غربية على الخليج وبنغازي وإلى جنوبية غ ربية على باقي الساحل، وسرعتها ما بـين 05 و15 عقدة، وتصل غدا إلى 20 عقدة على الخليج، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 مترا، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 16 و17درجة، والرؤية جيدة.

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