وزير خارجية تونس يؤكد دعم بلاده المسار السياسي في ليبيا حتى الان

جددت تونس استعدادها للمساندة المطلقة لليبيا، واستعدادها التام للتحرك بشكل ثنائي مع ليبيا داخل المنظمات الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي حتى يبلغ منتهاه، مؤكدة أن من شأن ذلك أن يعيد الاستقرار والرفاه للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها.

جاء ذلك في محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مع محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق، استعرضت تعزيز التشاور بين البلدين حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب بيان الأخير.