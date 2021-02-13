الجزائر: عصرنة قطاع العمل و الضمان الاجتماعي من خلال رقمنته

وأوضح وزير العمل، أن تحقيق هذه الأهداف، تكون بمراجعة أداء القطاع، بعصرنته ورقمنته من أجل القضاء على البيروقراطية، وتحسين الخدمة العمومية والمساواة والرد على انشغالات المواطنين في أقرب الآجال.

وأشار جعبوب، إلى أن تحقيق التحديات يرتكز على العنصر البشري، “صاحب الهمة والمؤمن برسالة المؤسسة التي ينتمي اليها”.

وأضاف الوزير، أن حرص القطاع بالنهوض بالمنظومة، جعله يقوم بمبادرة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لتكون أداة فعالة لتكوين الموظفين،ومؤسسة مرجعية في التكوين المتواصل والبحث العلمي.