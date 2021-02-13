تعليم الوفاق تعلن بدء الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت، عن بدء الدراسة اليوم السبت في 2415 مؤسسة تعليمية بعد حصولها على إذن بفتحها بدون شروط مع مُتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هناك 3549 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق ولكنهم سمحوا بانطلاق الدراسة في 2415 مؤسسة تعليمية منها لانطباق شروط العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا عليها، فيما أجّلوا فتح ما يُمثل 926 مؤسسة تعليمية و أوصوا بإعادة تقييم شامل لـ 208 من المؤسسات التعليمية.

ولفتت الوزارة إلى أن الخطة الدراسية للعام الدراسي 2020- 2021م أوضحت أن اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي إضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول و اختبارات الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي و امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل ستكُون خلال الفترة من 17-29 أبريل المُقبل، فيما ستكُون عُطلة نصف السنة لكافة المراحل من مطلع مايو وحتى اليوم الثالث عشر من العام 2021م.

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