طائرة عسكرية فرنسية تتجه إلى بنغازي لأداء مهمة غير معلومة

كشف موقع مليتاري رادار العسكري الإيطالي، المتخصص في رصد حركة الطيران العسكري، أمس الجمعة، عن قيام طائرة فرنسية ، من طراز Lockheed C-130H “Hercules” ، بمغادرة وسط أوروبا الساعة 11:05، وتوجهت إلى بنغازي في مهمة غير معروفة.

وكشف الموقع في تغريدة، مغادرة الطائرة الفرنسية مرة ثانية في بنغازي، لتهبط مرة أخرى في أورليانز AB في الساعة 14:43 بعد اداء مهمتها.

وتتواصل انتهاكات الأجواء الليبية منذ عام 2011، حيث تحلق طائرات مختلف الدول في ليبيا بعضها يقوم بمهمات استطلاع وأخرى تقوم بمهمات عسكرية.

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