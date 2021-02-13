الوطنية لحقوق الإنسان تطالب اللجنة العسكرية “5+5” بسرعة تبادل الأسرى والكشف عن مصير المفقودين

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، اليوم السبت، على أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والاسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل، موضحة أن هذا الملف له أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار الأعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا .

وطالبت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية لدي جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وشددت اللجنة على أهمية هذه الخطوة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين ، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقي الحوار السياسي الليبى بجنيف، والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار ، والذي من بينه ملف الأسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين .

ودعت اللجنة اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) إلى الإسراع في إستكمال المفاوضات الجارية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى جميع الأطراف وكشف مصير المفقودين ، والتي تمثل أبرز مقررات إتفاق وقف إطلاق النار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24