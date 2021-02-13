“المنفي” يبحث مع “النواب” مسألة التئام المجلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال الزيارة التي أجراها، أمس الجمعة، إلى مدينة طبرق، وفدًا من أعضاء مجلس النواب.

وناقش “المنفي” مسألة التئام مجلس النواب والجلسة، المزمع عقدها في الأيام القادمة، ووضع الترتيبات اللازمة؛ للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة، فور تقديم تشكيلها لمجلس النواب؛ لتتمكّن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لـ”المنفي”.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلى طبرق، في ثاني زيارة داخلية رسمية له، منذ توليه منصبه، بعد زيارة أجراها قبل يومين إلى بنغازي.

وأكد “المنفي”، خلال كلمة ألقاها، فور وصوله إلى مدينة طبرق، على ثلاث أولويات رئيسة، يجب العمل عليها لتخطي المرحلة الانتقالية؛ وهي “توحيد الجيش وتوحيد المؤسسات والمصالحة”.

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