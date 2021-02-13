غريبيل: مصرون على خروج المرتزقة بأسرع وقت

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابع لحكومة الوفاق الفيتوري غريبيل، إنهم أكدوا مرارا ألا تهاون في إخراج المرتزقة، ولن يلتفتوا إلى مهلة أو زمن، مشددا على أن المرتزقة سيخرجون من ليبيا بأي وسيلة.

وأعرب غريبيل في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن تفاؤله بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته تواصل أعضاء باللجنة المشتركة مع بعض قيادات السلطة الانتقالية الجديدة، التي أكدت بدورها على دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار على، حد تعبيره.

وأردف غريبيل”نتواصل مع الدول التي لديها مرتزقة بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريبا بزيارتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت” وفق قوله.