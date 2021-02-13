فرنسا تجدد مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالبت فرنسا مجددًا بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أكدت فيه دعمها للجهود الدولية لإنهاء الأزمة السياسية وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، وذلك في رد سريع على إعلان تركيا تمسكها بإبقاء عسكريها في البلاد.

ووفقًا للبيان ، تباحث لودريان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بشأن سبل دعم الانتقال السياسى.

وأكد لودريان على أهمية الانتقال الحقيقى إلى الانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية العام، مشددًا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضى، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.