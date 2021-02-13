رشوان: يمكن إحداث تنمية في ليبيا دون الاعتماد على دخل النفط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان أنه يمكن إحداث تنمية شاملة ومستدامة في ليبيا حتى بدون دخل النفط.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ممكن جداً إحداث تنمية شامله ومستدامة حتى بدون دخل النفط ” مضيفا “البلد فيها ما يكفي من الإمكانيات والموارد البديله غير المستخدمه أكثر من النفط والغاز “.

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وأردف رشوان “فقط الأمر يحتاج إطلاق القطاع الخاص المنظم والمنضبط مع شركات محليه ودوليه واستخدام المدخرات المعطلة” أما البترول فيبقي لذوي الدخل المحدود والأجيال القادمه.

وتابع “فقط “نحتاج إلى العقول النيره والخروج من دائرة الصراع العبثي الذي قارب على الانتهاء بإذن الله”.