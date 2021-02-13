مفوضية اللاجئين: إعادة 1930 لاجئًا ومهاجرًا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في المتوسط

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن إعادة 1930 لاجئًا ومهاجرًا إلى ليبيا بعد إنقاذهم في البحر المتوسط منذ بداية يناير وحتى 10 فبراير من العام الجاري.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن هناك زيادة كبيرة منذ بداية فبراير الجاري في عدد عمليات الإنزال ، حيث وصل أكثر من 1400 شخصا إلى طرابلس.

وأشارت المفوضية إلى أن مكتب التسجيل التابع للمفوضية في طرابلس استقبل 413 شخصًا وعالجهم، وسجلت المفوضية 172 لاجئًا وطالب لجوء بواقع 89 من سورية و64 من السودان، و12 من فلسطين، وأربعة من إريتريا وثلاثة من الصومال

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