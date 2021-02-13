الشحومي يدعو لتعزيز الوضع الهش وتحويله لسلام حقيقي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

دعا مؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي لتعزيز الوضع الهش وتحويله إلى سلام حقيقي كمقدمة للاستقرار والتنمية.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اختيار طريق التوافق وتغليب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح في هذا الوقت الحرج يتطلب أن يترسخ ذلك على أرض الواقع عبر تعزيز الوضع الهش وتحويله إلى سلام حقيقي كمقدمة للاستقرار والتنمية بمد الأيادي بالسلام بدلا من مد اللسان بفواحش القول والبحث عن ما يفرق أكثر مما يجمع”.

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وأضاف الشحومي “ليس هناك معنى أننا ندعي الدعوي للحوار والسلام وطي صفحة الماضي والسير نحو توحيد المؤسسات وفي نفس الوقت ترسم خطوط لشكل وآليات التواصل مع الأطراف أو أن توضع الموانع والحدود التي يجب أن يقف عندها المجلس الرئاسي الجديد وحكومته” مردفا “نطالبها أن تلبي رغبات وطموحات يعبر عنها أشخاص بصفاتهم الشخصية، فالإرادات التي يجب أن تحترم هي تلك الرغبات والتطلعات الجمعية والتي تعكس تطلعات الطيف الواسع من الشعب الليبي في هذا الوضع المتأرجح بين السلام والاستقرار أو الحرب والانهيار”