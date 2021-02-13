وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص يطالبون بإلغاء الاتفاقيات مع تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

اعتبر وزراء مصر واليونان وقبرص في بيان لهم أن أي تدخل أجنبي في ليبيا غير مقبول وأن كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق بالمخالفة للقانون الدولي باطلة، مطالبين السلطة الجديدة بإلغائها.

وقال الوزراء في البيان الذي صدر، عقب اجتماعات أجروها أمس الجمعة في أثينا “ندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.

وكان البيان قد رحب باختيار سلطة تنفيذية موحدة، واصفين ذلك بأنه “إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر (كانون الأول)2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية”.