بعيو ينتقد عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في استقبال المنفي ودبيبه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبه.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الليبيون اجتماعيون لهذا يجد فيروس كورونا عندهم أفضل مكان وأطيب مقام هُم المُضيف الأفضل وهو الضيف المفضل كلما التقت طائفةٌ منهم لاقى كثيرون منهم حتفهم” وأضاف “أقول هذا وأنا أشاهد اللامبالاة الوقائية في استقبالات المنفي والدبيبة فأصاب بالإحباط وأقول:- لكِ اللهُ يا ليبيا”

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