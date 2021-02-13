الصهبي: سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا إذا تعذر الاستفتاء على الدستور

أكد عضو لجنة المسار الدستوري صلاح الصهبي، اليوم السبت، أن نتائج عمل مسار الحوار الدستوري تمثلت في المضي في عملية الاستفتاء على الدستور كحق أصيل.

وأوضح الصهبي في تصريحات صحفية، أنه إذا تعذر المضي في الاستفتاء لأي سبب ولم يصبح الدستور الدائم هو القاعدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ولم يكن جاهزاً قبل 24 ديسمبر 2021، ستجرى الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب وفقاً لمقترح فبراير الأصلي أي الإستحقاقان الانتخابيان معاً في آن واحد دون تقديم إستحقاق و تأخير أخر.

وأشار الصهبي أنه سيتم استكمال عملية الاستفتاء لاحقاً بشكل طبيعي أي بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر، وبدون أي تأخير في حق الشعب واختيار من يرأس الدولة ومن يمثله

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