“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا” تدعو للإسراع في تسوية ملفي الأسرى والمفقودين

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، أهمية العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل وشامل، وذلك نظرا لما يكتسبه هذا الملف من أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار الإعداد والترتيبات وتهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا

وبحسب بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، طالبت خلاله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتبني دور أكبر في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدي جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد، وذلك من خلال الدفع باستئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك لما لهذه الخطوة من أهمية خاصة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقي الحوار السياسي الليبى بجنيف، والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ، والذي من بينه ملف الأسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين .

وحثت اللجنة في بيانها، اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى جميع الأطراف وكشف مصير المفقودين، والتي تمثل أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار .