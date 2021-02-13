الدبيبة: مصراتة ستكون في مقدمة التشكيلة الحكومية وباشاغا سيكون أول القائمة

أكد رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أنه يجب أن تكون مصراته هي من تقود المصالحة في ليبيا.

جاء ذلك في فيديو مسرب للدبيبة خلال لقائه مع أعيان وشخصيات من مدينة مصراتة، وجاء في الفيديو تعهده بأن تكون هناك فرصة لعدة شخصيات من المدينة للمشاركة في الحكومة الجديدة، وأن مصراته ستكون في مقدمة الحكومة، مؤكدا أن ذلك يجب أن يتم بأي طريقة، سواء بالمصالحة أو وفق ترتيبات معينة مع شخصيات وتيارات في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الدبيبة، إلى أن “من يتحالفون مع مصراتة الآن لا يتجاوزون 20% من الليبيين، أما البقية والذين كانوا ينظرون لمصراتة بنوع من الإعجاب، اليوم جميعهم يقفون ضدنا”.

ولفت دبيبة في تصريحه المسرب إلى أن هناك عدة شخصيات من مصراتة لم تستطع أن تحرز نجاحا في حوار جنيف، واعدا إياهم بأنه سيكون لهم دورا في الحكومة، مذكرا بأنه سيكون على أول القائمة وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا. جدير بالذكر أن دبيبة، البالغ من العمر 62 عاما، من مواليد مدينة مصراتة

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