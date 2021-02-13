المغرب يجري محادثات هاتفية مع «كوبيش» و«دبيبة» حول الأوضاع في ليبيا 

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثات هاتفية مع كل من المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ورئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة، لتأكيد على مواصلة جهوده لدعم المصالحة في ليبيا.

وتأتي مباحثات الجانبين في إطار سلسلة مشاورات يجريها المبعوث الأممي مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي، حسب وزارة الخارجية المغربية.

وكان المغرب قد رحب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، السلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا والتي تتولى إدارة البلاد حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة في 24 ديسمبر 2021.