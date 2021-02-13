شكري: نأمل تشكيل الحكومة الليبية في الإطار الزمني المحدد

أخبار ليبيا 24

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التأكيد على دعم بلاده لاستمرار المسار السياسي بعيدا عن أي صراع عسكري يعوقه.

وقال شكري في تصريحات صحفية، “إن الدولة المصرية انخرطت في معاونة الأشقاء في عدد من المواضيع الهامة سواء كانت اللجنة العسكرية أو اللجنة الدستورية والتفاهمات السياسية، ودعم المبعوث الأممي والتنسيق الكامل معه للوصول إلى ما تم التوصل إليه بالمسار السياسي”.

وأعرب شكري عن أمله في أت يكتمل تشكيل الحكومة في الإطار الزمني المحدد لها وأن تضطلع بمسؤوليتها لخدمة الشعب وتحقيق الاستقرار وحماية السيادة الليبية، والعمل على خروج كافة القوات الأجنبية، من الأراضي الليبية والانتهاء من مخاطر الإرهاب والمليشيات، وعقد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد استمرار القاهرة في رعاية المسار السياسي وتشجيع الليبيين على تنفيذ الخارطة المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي في تونس.

وعن موقف القاهرة تجاه الاتفاقيتين التي وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، فجدد شكري التأكيد على أن هذه القرارات خارج ولاية حكومة الوفاق، وهو اتفاق الصخيرات، بالإضافة إلى عدم تصديق مجلس النواب الليبي على هذه القرارات.