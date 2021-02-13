قوافل فزان معرض للنقوش يحط رحاله بسبها

أخبار ليبيا24

تحت شعار تراثنا هويتنا عقدت منظمة نقوش فزان الفنية معرضها السنوي الأول باسم قوافل فزان للعروض التراثية وأعمال الخشب والنقش على الفضة.

وشارك في المعرض حرفيين من هواة النقش على الفضة التراثية، ومختصون بالرسم والحرق على الخشب، كما عرضت عدة أزياء من التراث الجنوبي كانت من اعمال نقوش فزان.

وقال المدرب في مجال الفن التشكيلي بمنظمة نقوش فزان اسامة سالم لأخبار ليبيا24، ان المعرض جاء تتويجا لمسيرة أربعة أشهر من التدريبات التي استهدفت فئات المرأة والشباب في سبها والجنوب، تنوعت فيها المجالات بين الرسم والفن التشكيلي والحرق على الخشب والنقش على الفضة والمجوهرات التراثية.