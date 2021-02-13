داخلية المؤقتة تقدّم محاضرة للتوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

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ألقى، مدير مكتب الإعلام الأمني، في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة”، الرائد طارق الخراز، محاضرة توعوية لطالبات الشهادة الثانوية بمدرسة عصر الحرية في بنغازي، حول مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإمكانية الوقوع ضحية الخروقات الإلكترونية والابتزاز مع ذكر عديد التجارب التي وقعت بالخصوص.

وقالت الداخلية، إن المحاضرة أتت انطلاقا من المسؤولية الأمنية والاجتماعية لوزارة الداخلية تجاه المجتمع ومختلف تركيباته، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، حيال ضرورة توعية مختلف شرائح المجتمع بمخاطر منصات التواصل الاجتماعي، كي لا يقعوا عرضة لأي نوع من الجرائم.