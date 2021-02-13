ليبيا تعود إلى مسار الحلول وترمب في "قفص" الكونغرس

بارقة أمل ليبية ظهرت، الأسبوع المنصرم، بعد اتفاق في فيينا على تعيينات لسلطة انتقالية، ولكن من جهة أخرى الأخبار الواردة من إيران شهدت تصعيداً من قبل مرشد الجمهورية علي خامنئي ووزير الاستخبارات محمود علوي في ملف العودة إلى الاتفاق النووي. أميركياً، الضوء على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي تلاحقه لعنة هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وبينما انهمك رئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك في ترتيب أوراقه الحكومية بعد نقمة شعبية على تفاقم الأزمة الاقتصادية، ذهبت ميانمار في اتجاه انقلاب عسكري على “الزعيمة” أونغ سان سو تشي التي قادت قبل سنوات مسيرة العودة إلى الديمقراطية. على جبهة كورونا، لا بد وأن الصين نظرت بعين الارتياح إلى ما صدر عن وفد منظمة الصحة العالمية الذي استبعد فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان. وننهي ببارقة أمل أيضاً وهي نجاح “مسبار الأمل” الإماراتي في دخول مدار المريخ.

مجلس الشيوخ يحاكم ترمب

انطلقت في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 10 فبراير (شباط)، محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب، في خصوص اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير. وحث المدعون الديمقراطيون أعضاء المجلس على إدانة ترمب بعدم الأهلية بسبب “تحريضه” أنصاره على الاعتداء على مبنى الكابيتول. في المقابل، ندد محامو الرئيس السابق بمحاكمة اعتبروا أن الغاية منها “القضاء على خصم سياسي”.

السيناتورة سوزان كولينز تعبر بين جنود الحرس الوطني في طريقها إلى جلسة محاكمة ترمب (أ.ف.ب)

خامنئي يرفض الالتزام بالاتفاق النووي

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد 7 فبراير، أن بلاده لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق عام 2018.

في المقابل، حض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير (شباط) الحالي.

وحذر وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي من أن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى السعي لحيازة أسلحة نووية، قائلاً “لن يكون الذنب ذنب إيران”.

“مسبار الأمل” الإماراتي في مدار كوكب المريخ

نجح “مسبار الأمل” الإماراتي في الوصول إلى مدار كوكب المريخ، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وأطلقت هذه المركبة الفضائية غير المأهولة في يوليو (تموز) من مركز “تانيغاشيما” الفضائي (جنوب غربي اليابان) بعد تأجيل عملية الإطلاق مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيظل المسبار في المدار لمدة سنة مريخية كاملة، أي 687 يوماً.

حمدوك يعلن حكومته الثانية في السودان

بعد يوم من حل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، حكومته، أعلن، الإثنين، تشكيل حكومة جديدة تضم في صفوفها سبعة وزراء يمثلون المتمردين، وذلك عقب التوصل لاتفاق سلام جرى توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال حمدوك إن “التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي عبر نقاشات لمدة ثلاثة أشهر بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الإقليمي من مهددات”، وفق ما نقلته عنه وكالة السودان للأنباء.

واشنطن تعود إلى مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، عزمها العودة للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت إدارة دونالد ترمب منه عام 2018، واتهمته بالنفاق، بخاصة إزاء إسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن “الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالمشاركة فوراً وبقوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إحباط “عمليتين إرهابيتين” استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي بعد إبطالها عبوتين متفجرتين جرى وضعهما في الموقع قبل أيام، في حين تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم.

كورونا لم ينطلق من ووهان

قالت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين، الثلاثاء 9 فبراير، إنه ليست هناك أدلة كافية لتأكيد أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين قبل ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقال رئيس بعثة منظمة الصحة في ووهان، إن “فرضية تسرب كورونا من مختبر مستبعدة للغاية”.

وبعد عام من وفاة طبيب العيون الصيني لي ون ليانغ متأثراً بإصابته بكوفيد-19، عبّر ووهان عن امتنانهم له، إذ دق ناقوس الخطر للمرة الأولى محذراً من تفشي الوباء قبل الإقرار الرسمي بوجوده.

وفي الإطار ذاته، دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة 13 فبراير، المختبرات إلى تقاسم تكنولوجياتها لزيادة وتيرة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا. في حين قالت جامعة أكسفورد البريطانية، إن لقاحها الذي طورته مع شركة “أسترازينيكا” يتمتع “بالفعالية نفسها” ضد النسخ المتحورة للفيروس التي ظهرت في جنوب بريطانيا ورصدت أيضاً في عشرات الدول.

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية، الثلاثاء الماضي، إنه جرى تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها “مبعث قلق”، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل.

مختبر ووهان (أ ب)

توتر روسي – أوروبي ونافالني أمام المحكمة

طردت موسكو ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، الجمعة، بتهمة المشاركة في تجمعات المعارضة.

في المقابل، طالب الاتحاد الأوروبي مرات عدة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ 17 من يناير، الذي حكم عليه بعد ذلك بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.

ومثُل نافالني مجدداً، الجمعة، أمام المحكمة لاستئناف دعوى التشهير بحقه بعد 10 أيام على صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وسط انتشار أمني مكثف في محيط المبنى، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

تظاهرة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبيرغ (أ ب)

استمرار الانقلاب في ميانمار وتواصل الاحتجاجات

تواصلت في عدد من مدن ميانمار التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري، فيما استمرت المطالبات الدولية بالعودة إلى المؤسسات وتطبيق الدستور.

ولم يسبق للبلاد أن شهدت احتجاجات كهذه منذ الانتفاضة الشعبية عام 2007، المعروفة باسم “ثورة الزعفران”، التي قادها الرهبان وقمعها الجيش بعنف.

اتفاق فلسطيني على إجراء الانتخابات

توافقت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة، الثلاثاء 9 فبراير (شباط)، على المضي قدماً في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، كما حددها المرسوم الرئاسي الصادر منتصف يناير الماضي، والتعهد باحترام نتائجها وقبولها، في خطوة اعتبرها مراقبون بارقة أمل نحو معالجة “آثار الانقسام السياسي الفلسطيني بكل جوانبه”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصرية سامح شكري (أ ف ب)

نتنياهو يمضي دقائق في محاكمته

بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامهات الموجهة إليه، حضر الجلسة الأولى من المحكمة، في القدس، إلا أنه غادر بعد دقائق تاركاً فريق الدفاع في مواجهة القضاة.

تظاهرات في تونس وإحياء ذكرى بلعيد

أغلق بضع عشرات من الشبان المحتجين، الجمعة، شوارع في محافظة تطاوين في جنوب تونس، مطالبين الحكومة بتطبيق وعود اتفاق بالتوظيف والاستثمار أُبرمت نهاية عام 2020.

كذلك، تجمّع آلاف المحتجين بدعم من “الاتحاد التونسي للشغل” بوسط العاصمة، السبت 6 فبراير، في أكبر تظاهرة بتونس منذ سنوات، إحياء لذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013، وللاحتجاج على انتهاكات من جانب الشرطة يقولون إنها عرضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011، التي أطلقت شرارة ما يسمى “الربيع العربي”.

صوت أقدم آلة موسيقية في العالم

أخيراً سُمع صوت محارة يبلغ عمرها 18 ألف عام، يُعتقد أنها أقدم آلة موسيقية هوائية معروفة من هذا النوع، وعُثر عليها داخل كهف في جنوب غربي فرنسا.

وأتاح ذلك لمجموعة من الباحثين الفرنسيين إثراء معرفتهم بمميزات موسيقى البشر ما قبل التاريخ.

لقمان سليم والمتنبي في منطقة “حزب الله”

وقفتَ وما في الموتِ شكٌ لواقفٍ/ كأنك في جفنِ الردى وهو نائم

هذا البيت الشعري للمتنبي سيبقى محفوراً على ضريح الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم، الذي اغتيل في 4 فبراير (شباط) في جنوب لبنان.

الجنازة التي تأخرت أسبوعاً، حصلت في حديقة منزله في الغبيري، حيث أصر سليم على البقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر منطقة نفوذ أمني لـ”حزب الله” الذي كان سليم من أشد معارضيه.

ليبيا في منطقة انتقالية

قوبل تشكيل السلطات التنفيذية في ليبيا، بترحيب كبير داخل البلاد وخارجها، كونها تمثل خطوة كبيرة في الطريق إلى إنجاز خريطة الطريق المتفق عليها، والتي تفضي إلى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت لعقد من الزمن، وشابتها سلسلة نزاعات سياسية وعسكرية، خلفت انقساماً في مؤسسات الدولة وشروخاً اجتماعية كبيرة.

الصدر يغرد خارج السرب

بعد يومين من انتشار عناصر ميليشيات “سرايا السلام” التابعة لزعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، في بغداد وكربلاء والنجف بحجة وجود مخطط لـ”داعش” والبعثيين وبعض مَن أُطلق عليهم صفة المندسين من المتظاهرين، يستهدف العتبات الدينية الشيعية والوضع الأمني عموماً، خرج الصدر بموقف جديد من مسألة الإشراف الدولي على الانتخابات ليكون أول المغردين خارج سرب الجماعات الشيعية الموالية لإيران الرافضة ذلك.

رحيل مهندس نهاية الحرب الباردة

عن عمر يناهز مئة عام، رحل جورج شولتز، وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان. وقد كان كبير مهندسي الدبلوماسية الأميركية في نهاية الحرب الباردة في مواجهة الاتحاد السوفياتي السابق. وأعلن معهد هوفر، الأحد، وفاته السبت 6 فبراير.