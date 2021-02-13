المنفي يبحث مع مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة.

وقال المنفي في تغريدة له بموقع “تويتر” “التقيت اليوم خلال زيارتي لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبي” لمناقشة “التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

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ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي ،يوم الأثنين المقبل ،جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة ،للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأكد مصدر بمجلس النواب بدأت الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتي ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة بجنيف.

وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفي جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام “زووم” المعتمد من البعثة.