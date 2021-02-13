المغرب يؤكد دعمه لجهود المصالحة في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، أن وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة بحث خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الجديد للدعم لدى ليبيا يان كوبيش، ورئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن بوريطة أكد للجانبين أن بلاده مستمرة في دعم جهوده المصالحة في ليبيا

وأشارت الخارجية إلى أن هذه المباحثات تأتي في إطار سلسلة مشاورات يجريها المبعوث الأممي مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي.

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