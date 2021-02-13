غريبيل: لا تهاون في إخراج المرتزقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابع لحكومة الوفاق الفيتوري غريبيل أنه لا تهاون في إخراج المرتزقة من ليبيا.

وقال غريبيل بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب “أكدنا مرارا ألا تهاون في إخراج المرتزقة، ولن نلتفت إلى مهلة أو زمن” مضيفا “المرتزقة سيخرجون من ليبيا بأي وسيلة”.

وتابع غريبيل “تواصلنا مع السلطة الانتقالية الجديدة، وأكدت بدورها على دعمها الكامل لمسار عمل اللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقضية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، طبقا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار”.

وأردف غريبيل “نتواصل مع الدول التي لديها مرتزقة بطرقنا الخاصة، وقد نقوم قريبا بزيارتها للضغط عليها قصد إيصال رسائل بشأن جديتنا، وإصرارنا على رحيل المرتزقة من أراضينا بأسرع وقت”.