الشحومي: يجب تحويل الوضع الهش في ليبيا لسلام حقيقي من خلال تغليب مصلحة الوطن

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن الوضع الحرج في ليبيا يتطلب تغليب مصلحة الوطن على غيرها من المصالح.

وأكد الشحومي في تدوينه له على صفحته بالـ “فيسبوك” أن “اختيار طريق التوافق و تغليب مصلحة الوطن علي غيرها من المصالح في هذا الوقت الحرج يتطلب أن يترسخ ذلك على أرض الواقع عبر تعزيز الوضع الهش وتحويله إلى سلام حقيقي كمقدمة للاستقرار والتنمية بمد الأيادي بالسلام بدلا من مد اللسان بفواحش القول والبحث عن ما يفرق أكثر مما يجمع”.

وأضاف أنه ليس هناك معنى أن يدعي الليبييون للحوار والسلام وطي صفحة الماضي والسير نحو توحيد المؤسسات وفي نفس الوقت ترسم خطوط لشكل وآليات التواصل مع الأطراف، لوضع الموانع والحدود التي يجب أن يقف عندها المجلس الرئاسي الجديد وحكومته، مطالبا إيهم بتلبية رغبات و طموحات يعبر عنها أشخاص بصفاتهم الشخصية.

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