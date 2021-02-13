مكتبة الكون: صدور كتاب مختصر الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعلنت مكتبة الكون عن صدور كتاب (مختصر الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية) من تأليف العلامة المجاهد (أحمد الشريف السنوسي).

وبينت مكتبة الكون في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنه صدر اليوم السبت عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام وتوزيع مكتية الكون، كتاب (مختصر الأنوار القدسية في مقدمة الطريقة السنوسية) من تأليف العلامة المجاهد (أحمد الشريف السنوسي) وقد حققه د.أحمد محمد جاد الله.

وبينت المكتبة أن الكتاب يقع في 118 صفحة وقدم له حفيد المؤلف (أحمد الزبير السنوسي).

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