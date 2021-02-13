القريتلي: نتائج اجتماع اللجنة الدستورية تشير لاحتمال تأجيل انتخابات 24 ديسمبر

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إسماعيل القريتلي أن نتائج اجتماع اللجنة الدستورية بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور تشير إلى احتمال كبير بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر في 24 ديسمبر لهذا العام.

القريتلي أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية “وقد لا تنعقد أساسا لأسباب تتعلق باستمرار الخلاف على مسودة الدستور، وهذا قد يقود البلاد إلى الدخول في حوار سياسي جديد قد تسبقه حروب جديدة”.

وأوضح أن هناك فرصة قد تغير كل هذا المسار تتمثل في اتفاق لجنة الـ 75 على قاعدة دستورية تضمن الإعلان الدستوري عن طريق مجلس النواب ومن ثم إجراء الانتخابات وفقها.

كما تابع :”لكن حدوث ذلك مؤسس على أن أعضاء لجنة الحوار ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها، أما إن كان لبعضهم توجه مطابق لتوجهات موجودة عند بعض النواب وأعضاء مجلس الدولة فلن تعقد الانتخابات في وقتها وقد تتعطل كليًا وتعود ليبيا إلى احتمالات الحرب الأهلية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية