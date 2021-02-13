مؤسسة النفط تعلن حفر بئر بغابة جودائم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت عن افتتاح مشروع حفر بئر مياه ارتوازي عميق بغابة جودائم التابعة للحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بحفر هذا البئر كمساهمة منها للحفاظ على البيئة واستمرار هذه الغابة وحمايتها من الجفاف، إذ تبلغ مساحتها 110 هكتار تغطيها أكثر من 60000 من أشجار الصنوبر وكانت تعاني من شح المياه بشكل كبير.

وبينت المؤسسة أن غابة جودائم تعتبر أحد الركائز الاساسية للمناشط الكشفية في ليبيا ومنذ عقود وتعتبر أيضا مكان إشعاع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي مهم يقصده عامة الناس ومن كافة انحاء ليبيا.

وحضر مراسم افتتاح المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدائم ومنسق متابعة المشاريع التنموية بالادارة ابراهيم خليفة، ومن القيادة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا ا أنور عقيل مفوض البرامج، وعلي غولة المفوض الدولي ، ومفوض الرواد ميلود كليلة ، ومفوض الفتيان عادل المحروق ومدير مركز تدريب الكشافة جودائم خالد كحلول.