المنفي يبحث مع عدد من النواب ترتيبات منح الثقة للحكومة

بحث رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة.

وقال المنفي في تغريدة له بموقع “تويتر” ” إنه التقى بمدينة طبرق وفد من أعضاء مجلس النواب ” لمناقشة “التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها في الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي، يوم الأثنين المقبل، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة ،للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

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