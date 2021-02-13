وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان لها وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية” إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بشأن سبل دعم الانتقال السياسي.

وأضاف البيان أن لودريان أكد على أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام، مشددًا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأبلغ لودريان المبعوث الدولي دعم فرنسا لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا ووضع حد للتدخل الأجنبي.