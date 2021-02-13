حملة توعوية داخل الأسواق للوقاية من كورونا بغرب ليبيا

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واصلت اللجنة المشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، الحملة الوطنية التي تقوم بها في المحلات التجارية والأسواق الشعبية في مناطق مختلفة، للتأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحملة الأخيرة شملت طرابلس المركز وعين زاره وتاجوراء والجفارة وقصر بن غشير وجنزور والكرايمة والقره بوللي، وغيرها من البلديات والمناطق.

وأضاف، أن اللجنة تابعت المحلات التجارية والأسواق الشعبية ومحلات الخطار والجزارين والملابس والمقاهي والصيدليات وغيرها، وكذلك بعض المؤسسات والمرافق الخدمية والمصارف التجارية المختلفة داخل هذه المناطق.

ولفت إلى أن اللجنة شددت خلال الحملة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، والالتزام بكافة معايير النظافة العامة ولبس الكمامة وتعقيم اليدين داخل هذه المرافق .