الرعيض: كل الترتيبات لعقد جلسة البرلمان بمدينة صبراتة جاهزة لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض إن ‏هناك محاولات كثيرة تبذل ورغبة لدى أغلب النواب بعقد جلسة خلال الأسبوع القادم في صبراتة خاصة أن كل الترتيبات لعقد الجلسة جاهزة، مشيراً إلى أن أكثر من 105 نائب وقعوا على حضور جلسات البرلمان في صبراتة.

الرعيض أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد على ضرورة أن يلتأم مجلس النواب الأسبوع القادم لإتمام كل ما هو منوط به من قوانين وقرارات بداية من إعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن ‏الظروف الحالية تختلف عما كانت عليه حين عقد اجتماع للبرلمان في غدامس ففي الوقت الراهن تم التصويت على الحكومة والمناصب التنفيذية في حوار جنيف بالتالي أصبحت المناصب التنفيذية أمر واقع وإن لم يلتقي مجلس النواب فهناك لجنة الـ 75 التي ستقوم بإعطاء الثقة للحكومة.

وأضاف:”لن تكون هذه المرة كالمرات السابقة هناك تفاهم فقد اجتمع 127 نائب في غدامس وفي الوقت نفسه عقيلة كان لديه 14 نائب في بنغازي، مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح انتهى وعفا عنه الزمن والآن الفرصة الأخيرة هي لأعضاء مجلس النواب في صبراتة”.

كما اعتقد أن البرلمان سينجح هذه المرة بالالتئام نتيجة وجود قناعة أكيدة وراسخة بأنه إذا لم يجتمع الأعضاء هذه المرة لن يكون لهم دور في المستقبل، لافتاً إلى حرص أغلب النواب بأن يكون اعتماد الحكومة من مجلس النواب هو أفضل بكثير من اعتمادها من لجنة الحوار لتجنب تعرضهم لمناكفات وغيرها.

ورأى أن اجتماع مجلس النواب هو ضمانة لاستقرار البلاد أكثر وفرصة للنواب ليعتمدوا الحكومة ويكون لديهم القدرة على مراقبتها، مبيناً أنه في حال فشل النواب بمنح الثقة للحكومة ونالتها من لجنة الـ 75 فسيعتبر مجلس النواب قد انتهى للأبد.

وأوضح أن موعد جلسة صبراتة هو يوم الثلاثاء القادم حيث سيأتي نواب المنطقة الشرقية جواً وستكون هناك جلسات تشاورية وجلسة رسمية يتم اتخاذ القرارات المناسبة خلالها، مؤكداً على أنه من حق مجلس النواب الاجتماع بأي مدينة.

الرعيض اختتم حديثه قائلاً:” إذا لجنة الـ 5+5 والأمم المتحدة قالوا إن سرت آمنه سنذهب لها، حتى بنغازي إن ضمنت الولايات المتحدة ولجنة الـ 5+5 أمنها فليس لدينا مانع للذهاب هناك، كل المدن الليبية مدننا ونتمنى أن يلتأم مجلس النواب ويعقد في كل مدينة جلسة حتى تكون كل المدن في توافق”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية