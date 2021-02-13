الدبيبه يلتقي فرق الإسعاف المشاركة في احتفالات17 فبراير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

التقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبه فرق الإسعاف المشاركة في الاحتفالات بذكرى السابع عشر من فبراير حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التحضير ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفال.

وعقد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعضو اللجنة العليا للاحتفالات المشكلة بموجب القرار الرئاسي بالخصوص عميد محمد المداغي اجتماعاً أمنياً موسعاً اليوم السبت ضم رؤساء ومدراء ومندوبي الأجهزة والإدارات والمكاتب الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس البلدي والطب الميداني والإسعاف والطواري، المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والتي تعني بتأمين الاحتفال.