الدبيبه يلتقي فرق الإسعاف المشاركة في احتفالات17 فبراير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
13 February, 2021
التقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبه فرق الإسعاف المشاركة في الاحتفالات بذكرى السابع عشر من فبراير حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التحضير ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفال.
وعقد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعضو اللجنة العليا للاحتفالات المشكلة بموجب القرار الرئاسي بالخصوص عميد محمد المداغي اجتماعاً أمنياً موسعاً اليوم السبت ضم رؤساء ومدراء ومندوبي الأجهزة والإدارات والمكاتب الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس البلدي والطب الميداني والإسعاف والطواري، المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والتي تعني بتأمين الاحتفال.
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