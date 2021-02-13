وزارة العمل: دراسة 300 معاملة ازدواج وظيفي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 February, 2021

أعلنت وزارة العمل بحكومة الوفاق الانتهاء من دراسة 300 معاملة نموذج ازدواج وظيفي ضمن الدفعة 193 والدفعة الرابعة للعام 2021.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوفاق أن اللجنـة (204) لتسوية أوضـاع الازدواج الـوظيفي انتهت من دراسة عدد (300) معاملة نموذج ازدواج وظيفي ضمن الدفعة (193) والدفعة الرابعة في هذا العام 2021 .

وأكدت وزارة العمل أن مهام اللجنة واختصاصاتها تتمثل في تسوية من لديهم إزدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط وليست لجنة إفراجات.