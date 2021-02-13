تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد بمدينة هون في ظل تزايد أعداد الإصابات بكورونا

أعلن مجلس حكماء وأعيان مدينة هون، ومجلسها البلدي ومكتب التعليم ومركز مكافحة الأمراض بالمدينة، تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم الأساسي بالمدينة، حتى إشعار آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة آلية البدء بالعام الدراسي الجديد في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هون، حيث أكد المجتمعون على الجهات المختصة والضبطية من حرس بلدي ومأموري الضبط القضائي، استمرار إقفال المدارس بالإضافة إلى صالات ومحلات المناسبات والأفراح ومقاهي الأرجيلة.

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