“سليمان الشحومي”: نحتاج إلى تغليب مصلحة الوطن وتحويل وضعه “الهش” إلى استقرار وتنمية

دعا الخبير الاقتصادي سليمان الشحّومي، إلى التوافق وتغليب مصلحة الوطن وترسيخ ذلك على أرض الواقع لتعزيز وضع البلاد “الهش” لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف الشحومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اختيار طريق التوافق وتغليب مصلحة الوطن علي غيرها من المصالح في هذا الوقت الحرج يتطلب أن يترسخ ذلك علي أرض الواقع عبر تعزيز الوضع الهش وتحويله إلي سلام حقيقي كمقدمة للاستقرار و التنمية بمد الأيادي بالسلام بدلا من مد اللسان بفواحش القول والبحث عن ما يفرق أكثر مما يجمع”.

وتابع “الشحومي” قائلا: “فليس هناك معني أننا ندعي الدعوي للحوار والسلام وطي صفحة الماضي والسير نحو توحيد المؤسسات وفي نفس الوقت ترسم خطوط لشكل وآليات التواصل مع الأطراف أو أن توضع الموانع والحدود التي يجب أن يقف عندها المجلس الرئاسي الجديد وحكومته ونطالبها أن تلبي رغبات وطموحات يعبر عنها أشخاص بصفاتهم الشخصية، فالإرادات التي يجب أن تحترم هي تلك الرغبات والتطلعات الجمعية والتي تعكس تطلعات الطيف الواسع من الشعب الليبي في هذا الوضع المتأرجح بين السلام و الاستقرار أو الحرب والانهيار”.